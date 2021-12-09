Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem değerlendirdi | Video

Milyonlarca insanın beklediği asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor. Bugün 3. Toplantı gerçekleştirilecek. Herkesin merakla beklediği rakamla ilgili Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.