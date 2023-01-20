Video Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı engelsiz metrosunun erişimini deneyimledi | Video
Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı engelsiz metrosunun erişimini deneyimledi | Video

Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı engelsiz metrosunun erişimini deneyimledi | Video

20.01.2023 | 12:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların farklı şehirlerdeki toplu ulaşım araçlarından tek kartla faydalanmasına olanak sağlayan Türkiye Kart uygulamasını hayata geçirmeye hazırlandıklarını bildirdi.

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