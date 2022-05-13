Bakan Nebati: "Alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız" | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni ekonomi modelemizin ana hedefi, yatırım, üretim ve istihdamı artırmak. Veriler büyümede 2022 yılının ilk çeyreğinde %6-7 gibi bir rakama işaret ediyor" dedi. Bakan Nebati, enflasyon ile topyekün mücadele ederek başarıya ulaşılacağına vurgu yaparak, "Vatandaşımızın alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni ekonomi modelemizin ana hedefi, yatırım, üretim ve istihdamı artırmak. Veriler büyümede 2022 yılının ilk çeyreğinde %6-7 gibi bir rakama işaret ediyor" dedi. Bakan Nebati, enflasyon ile topyekün mücadele ederek başarıya ulaşılacağına vurgu yaparak, "Vatandaşımızın alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız" diye konuştu.