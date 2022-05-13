Video Ekonomi Bakan Nebati: "Alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız" | Video
Bakan Nebati:

Bakan Nebati: "Alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız" | Video

13.05.2022 | 15:48

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni ekonomi modelemizin ana hedefi, yatırım, üretim ve istihdamı artırmak. Veriler büyümede 2022 yılının ilk çeyreğinde %6-7 gibi bir rakama işaret ediyor" dedi. Bakan Nebati, enflasyon ile topyekün mücadele ederek başarıya ulaşılacağına vurgu yaparak, "Vatandaşımızın alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız" diye konuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni ekonomi modelemizin ana hedefi, yatırım, üretim ve istihdamı artırmak. Veriler büyümede 2022 yılının ilk çeyreğinde %6-7 gibi bir rakama işaret ediyor" dedi. Bakan Nebati, enflasyon ile topyekün mücadele ederek başarıya ulaşılacağına vurgu yaparak, "Vatandaşımızın alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız" diye konuştu.

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