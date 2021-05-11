Video Ekonomi BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı 'Bütün dünyaya yetecek kadar propolis üretebiliriz'

BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı 'Bütün dünyaya yetecek kadar propolis üretebiliriz'

BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı 'Bütün dünyaya yetecek kadar propolis üretebiliriz'
11.05.2021 | 08:47

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BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı 'Bütün dünyaya yetecek kadar propolis üretebiliriz' 14:48
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BEE'O Propolis'in kurucularından BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, firmalarının kuruluş hikayesi ve gelecekteki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, bütün dünyaya hakim olmuş sahte Çin ürünleriyle rekabet edebilecek dünyadaki tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek "Sadece ülkemizdeki kovanların yarısından propolis üretmeyi başarsak bütün dünyaya yetecek kadar propolis üretebiliriz" dedi.

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