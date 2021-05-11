BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı 'Bütün dünyaya yetecek kadar propolis üretebiliriz'
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
14:48
04:41
02:07
Arda Coşar: Borsa İstanbul’da genel trend yukarı yönlü 11.05.2021 | 11:02
01:51
Borsa İstanbul’da yön ne olacak? 11.05.2021 | 10:59
02:04
Fed beklenenden önce faiz artışına gider mi? 11.05.2021 | 10:54
30:42
04:41
03:23
03:48
39:08
02:56
Borsa İstanbul’da hangi sektör hisseleri öne çıkabilir? 07.05.2021 | 12:47
02:27
Ekonomist Belgin Maviş: Dövizdeki geri çekilme Borsa İstanbul'a güç verdi 07.05.2021 | 12:20
03:46
Gümüş ve altın fiyatları yükseliş trendine girer mi? 07.05.2021 | 09:04
02:57
Stratejist Selçuk Gönençler: Yatırımcılar ‘Kar al’ seviyesi belirlemeli 07.05.2021 | 08:56
02:00
Borsa İstanbul’da yükseliş sürecek mi? 07.05.2021 | 08:51
01:55
06:38
04:00
SON DAKİKA: Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararını açıkladı 06.05.2021 | 14:11
02:43
Borsa İstanbul’da hangi hisseler için alım fırsatı var? 06.05.2021 | 12:09
02:03
Stratejist Mustafa Aşkın: Gelişmiş ülkelerde varlık balonları oluştu 06.05.2021 | 12:02
BEE'O Propolis'in kurucularından BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, firmalarının kuruluş hikayesi ve gelecekteki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, bütün dünyaya hakim olmuş sahte Çin ürünleriyle rekabet edebilecek dünyadaki tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek "Sadece ülkemizdeki kovanların yarısından propolis üretmeyi başarsak bütün dünyaya yetecek kadar propolis üretebiliriz" dedi.