Video Ekonomi Ekonomide 2020 nasıl geçti? İşte, tüm verilerle çeyreklere göre ekonomi... | Video

Ekonomide 2020 nasıl geçti? İşte, tüm verilerle çeyreklere göre ekonomi... | Video

Ekonomide 2020 nasıl geçti? İşte, tüm verilerle çeyreklere göre ekonomi... | Video
01.01.2021 | 10:59

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