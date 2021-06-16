Video Ekonomi 'Ekonominin teminatı KOBİ'dir'

'Ekonominin teminatı KOBİ'dir'

'Ekonominin teminatı KOBİ'dir'
16.06.2021 | 09:58

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Ekonominin teminatı KOBİ'dir önemine dikkat çeken Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Zor şartlarda bile üretimden ve ihracattan  vazgeçmeyen KOBİ’ler ülke ekonomisinin geleceğinin teminatıdır” diye konuştu.

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Pandemiye rağmen ilk çeyrekte elde ettiği yüzde 7'lik büyüme ile dev ekonomileri geride bırakan Türkiye, bu süreçte ekonominin en önemli aktörlerinden KOBİ'lere verdiği büyük destekle öne çıktı. KOBİ'lerin üretim güçlerini korumaları ve istihdamlarını devam ettirmeleri hem büyümede hem de sanayi üretimindeki büyük artışta önemli bir rol oynadı. aPara'da yayımlanan KOBİ Platformu programında işletmelere pandemi sürecinde verilen destekler ele alındı.

Programa konuk olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan, "Bizim OSB'mizde 1.250 sanayi tesisimiz var. Bunların da birçoğu nu KOBİ'lerimiz oluşturuyor. Ekonomi yönetimimiz üreten kesime her türlü desteği verdi. KGF kredileriyle iş dünyamız sanayicilerimiz desteklendi. Bugün elde edilen sonuçlar desteklerin boşa gitmediğini gösterdi" dedi.

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