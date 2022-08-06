Video Ekonomi Emekliye 7.500 TL promosyon müjdesi verilmişti! Bankaların rekabeti vatandaşa yaradı | Video
Emekliye 7.500 TL promosyon müjdesi verilmişti! Bankaların rekabeti vatandaşa yaradı | Video

Emekliye 7.500 TL promosyon müjdesi verilmişti! Bankaların rekabeti vatandaşa yaradı | Video

06.08.2022 | 12:45

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14 milyona yakın emekli müşterisini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar, promosyon savaşında cepheyi büyüttü. Bazı bankaların emekli promosyon ödemesini 7 bin 500 liraya kadar yükselttiği dikkat çekiyor.

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