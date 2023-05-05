Ev hanımları nasıl emekli olacak? Ne kadar prim ödeyecek? | Video

Kadınlara erken emeklilik geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni düzenleme ile milyonlarca ev kadını ve tüm anneler erken emekli olabilecek. Seçimden sonra Meclis'e gelecek yasal düzenleme ile çalışmayanlara sigorta yapılacak, primlerin bir kısmını devlet üstlenecek. Çalışanlar ise çocuk sayısına göre yıpranma hakkı kazanarak hem yaştan hem de primden kazançlı çıkıp erken emekli olacak. Doğum borçlanmasında da yeni sistem devreye girecek.