Fahiş kira artışı için flaş adım! Kira artış oranı için 'Sabit oran' belirlenecek | Video
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Hükümetin fahiş kira artışları için sabit bir oran belirlenmesi üzerinde çalıştığı açıklandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kira artış oranı üzerinde çalışıldığını ifade ederek detayları paylaştı. Kira artış oranı belirlenirken ÜFE-TÜFE'ye de bakılacağı ancak bu oranın belli bir seviyede sabitleneceğini ifade edildi. Buna göre kira artışı 'Sabit oran'ı geçemeyecek ve belirli bir dönem için uygulanacak.