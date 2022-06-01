Fahiş kira artışı için flaş adım! Kira artış oranı için 'Sabit oran' belirlenecek | Video

Hükümetin fahiş kira artışları için sabit bir oran belirlenmesi üzerinde çalıştığı açıklandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kira artış oranı üzerinde çalışıldığını ifade ederek detayları paylaştı. Kira artış oranı belirlenirken ÜFE-TÜFE'ye de bakılacağı ancak bu oranın belli bir seviyede sabitleneceğini ifade edildi. Buna göre kira artışı 'Sabit oran'ı geçemeyecek ve belirli bir dönem için uygulanacak.