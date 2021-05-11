Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten 'Vatandaşlar akşam evlerinde otururken 6 dakika içinde banka müşterisi olabilecek'
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Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Akten ile Bankacılık sektöründe 'milat' olarak kabul edilecek 'uzaktan müşteri edinimi' (Digital Onboarding) uygulamasının getirdiği yenilikleri konuştu. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Akten, vatandaşların akşam evlerinde otururken 6 dakika içinde banka müşterisi olabileceğini söyledi.