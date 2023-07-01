Gözler bayram sonrası Meclis'te: Memur zammı için geri sayım hızlandı! Memurun zam artışı nasıl hesaplanacak? | Video

Emekli zammı ve memur maaş zammı Temmuz 2023'ün ilk haftası kesinleşecek. Temmuz ile birlikte emekli maaşı ve memur maaşları artacak. Öte yandan memurların taban maaşlarının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili iki bakanlık bürokratları bir araya geldi. Burada seyyanen zam ve oransal bir artış söz konusu olacak. Geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de kademeli zam formülü var. Refah payı ile emekliye zam ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? İşte detaylar...