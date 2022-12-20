Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: “Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye’yi beraberce inşa etmektir” | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir yıl önce hayata geçirilen Türkiye Ekonomi Modeline ilişkin paylaşım yaptı. Nebati, “Rekor seviyelere ulaşan 31,2 milyon istihdam, 253 milyar doları aşan yıllık ihracat ekonomide yakaladığımız güçlü performansın göstergeleridir. Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye’yi beraberce inşa etmektir” dedi.