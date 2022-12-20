Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: “Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye’yi beraberce inşa etmektir” | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:19
44:13
55:10
01:07:32
02:51
04:00
10:23
03:19
04:09
Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? | Video 19.12.2022 | 10:05
09:48
06:48
01:25
07:07
Altın fiyatları neden düştü? 17.12.2022 | 12:59
00:37
03:15
04:19
Emeklilik için EYT yaş sınırı ve şartları ne olacak? | Video 13.12.2022 | 10:35
02:59
01:26
SON DAKİKA: EYT düzenlemesinde takvim belli oldu! İşte o tarih… | Video 12.12.2022 | 17:03
06:09
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir yıl önce hayata geçirilen Türkiye Ekonomi Modeline ilişkin paylaşım yaptı. Nebati, “Rekor seviyelere ulaşan 31,2 milyon istihdam, 253 milyar doları aşan yıllık ihracat ekonomide yakaladığımız güçlü performansın göstergeleridir. Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye’yi beraberce inşa etmektir” dedi.