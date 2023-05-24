Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Yatırım, üretim, istihdam hedefimizle cari açığı azaltacağız" | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği etkinlikte, enflasyonla mücadeleyi faiz artırımıyla değil vatandaşın gelirini düşürmeden, büyümeden taviz vermeden yapacaklarını açıkladıklarında muhalefetin eleştirileri olduğunu hatırlatarak, "Bunu dediğimizde siz bilmiyorsunuz dediler. Şimdi siz net olarak çıkın açıklayın, faiz artırımından yana mısınız değil misiniz? Tüm paydaşlarımız, üretici, tüketici, sanayici, iş dünyası faiz artırımına karşı. Ama onların faiz artırımı üzerine kurulu, dışarıdan empoze edilen reçetelerle hareket etme güdüleri var. Biz Türkiye ekonomi modelini devam ettireceğiz. Yatırım, üretim, istihdam hedefimizle cari açığı azaltacağız" diye konuştu..