Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dikkat çeken enflasyon ve büyüme mesajı | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati`den dikkat çeken büyüme ve enflasyon mesajı geldi. Bakan Nebati 2022 büyüme mesajında "Sanayide çarklar dönüyor. Öncü göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde güçlü büyüme eğilimi gösteriyor" ifadelerini kullandı. Nebat, enflasyonla ile mücadele vurgusunu kullanarak "Enflasyonla mücadele en öncelikli konularımızdan biri olarak karşımıza çıkmaktadır, önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmeyi hedefliyoruz. Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye izin vermeyeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati`den dikkat çeken büyüme ve enflasyon mesajı geldi. Bakan Nebati 2022 büyüme mesajında "Sanayide çarklar dönüyor. Öncü göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde güçlü büyüme eğilimi gösteriyor" ifadelerini kullandı. Nebat, enflasyonla ile mücadele vurgusunu kullanarak "Enflasyonla mücadele en öncelikli konularımızdan biri olarak karşımıza çıkmaktadır, önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmeyi hedefliyoruz. Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye izin vermeyeceğiz" dedi.