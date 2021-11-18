İnter Royal Kimya Genel Müdürü Rıdvan Özkan "Bor ve klor komponentleri içeren 'klorobor' isminde bir yüzey temizleyici geliştirdik"

İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Inter Rolay Kimya Genel Müdürü Rıdvan Özkan 1996'dan beri tekstil kimyası sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek; "Çorlu ve Çerkezköy tesislerimizde tekstil sektörüne hizmet vermekteyiz. Pandemi sürecinden hemen önce endüstriyel kimyasallar arasında ARGE çalışmaları ve faaliyetlerimiz başladı. Yaklaşık dört yıl önce bu süreçte ülkemizin önemli yeraltı kaynaklarından bor madeni üzerinde çalışmaya başladık. Dört yıl önce başladığımız bu çalışmanın neticesinde bor ve klor komponentleri içeren 'klorobor' isminde bir yüzey temizleyici geliştirdik. Halen faaliyetlerimize bu konu üzerinde devam ediyoruz"