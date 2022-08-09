Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hakkında haklarınızı biliyor musunuz? | Video
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İşten ayrılma durumlarında yaşanacak mağduriyetleri engellemek için işçiyi koruyan kıdem tazminatı yanında ek tazminat alma fırsatı da var. Söz konusu ek tazminat nedir? Alınması için gerekli şartlar nelerdir? İşte detaylar...