La Mia Oliva Kurucusu Burcu Efe "Zeytine bir vefa borcumuz var" | Video

La Mia Oliva Kurucusu Burcu Efe "Zeytin, ülkemizin tarımsal stratejik ürünlerinden bir tanesidir ancak zeytin bizim yöremiz için evdeki aşk demek. Nesiller boyunca ailelerin sürdürülebilir olma sebebi demek. Aile mirasımız demek. Bu nedenle zeytine her zaman bir vefa borcumuz olduğunu düşünmüşümdür" şeklinde konuştu.