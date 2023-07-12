Memur ve emekli zammı torba yasada | Video

Emekli maaşı zammı ek zamla beraber yüzde 25'e yükseltildi. Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı düzenlemesinin bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor. 2023 Temmuz emekli zammı ile beraber milyonların ek ödemeleri de arttı. Emeklilere verilen ek ödeme her Ocak-Temmuz zam döneminde yeniden belirleniyor. Ek zam ek ödeme hesabını da değiştirdi. Emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?