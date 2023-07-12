Memur ve emekli zammı torba yasada | Video
Emekli maaşı zammı ek zamla beraber yüzde 25'e yükseltildi. Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı düzenlemesinin bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor. 2023 Temmuz emekli zammı ile beraber milyonların ek ödemeleri de arttı. Emeklilere verilen ek ödeme her Ocak-Temmuz zam döneminde yeniden belirleniyor. Ek zam ek ödeme hesabını da değiştirdi. Emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:57
Memur ve emekli zammı torba yasada | Video 12.07.2023 | 13:35
00:42
03:52
05:59
06:03
03:23
00:59
Doğubayazıt'a 13 buçuk milyon Euro’luk dev yatırım | Video 07.07.2023 | 14:35
22:40
19:48
13:21
İlay ve Sinan’la #ParaflıUçuşlar başlıyor! Macera #BuParafta, hazır mısınız? 07.07.2023 | 11:12
23:26
08:58
06:15
Memura rekor zam! İşte meslek meslek yeni maaşlar | Video 06.07.2023 | 09:19
04:28
İkinci el araç fiyatlarına düzenleme! Bakanlık düğmeye bastı | Video 06.07.2023 | 09:20
12:40
02:53
08:30
10:32
01:08