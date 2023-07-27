Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor! Süreç nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar... | Video
Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayında başlıyor. Süreç nasıl işleyecek? Zam oranı ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı..
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