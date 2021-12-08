Video Ekonomi Memura ocakta 3 zam birden | Video
Memura ocakta 3 zam birden | Video

Memura ocakta 3 zam birden | Video

08.12.2021 | 09:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Memura ocakta 3 zam birden | Video 05:34
Memura ocakta 3 zam birden | Video 08.12.2021 | 09:41
SON DAKİKA: 1 Milyar TL’lik kripto para operasyonu; Bitrota’nın sahiplerinden biri yakalandı! 02:10
SON DAKİKA: 1 Milyar TL'lik kripto para operasyonu; Bitrota'nın sahiplerinden biri yakalandı! 07.12.2021 | 13:09
Fuat Oktay’dan döviz kurları açıklaması: Saldırılara karşı dayanıklı bir yapı oluşturacağız | Video 29:54
Fuat Oktay'dan döviz kurları açıklaması: "Saldırılara karşı dayanıklı bir yapı oluşturacağız" | Video 06.12.2021 | 12:54
SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Kim ne kadar zam istiyor? Milyonların beklediği ikinci toplantı yarın! | Video 08:23
SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Kim ne kadar zam istiyor? Milyonların beklediği ikinci toplantı yarın! | Video 06.12.2021 | 09:44
’’Hamileler ve Anneler bizim için öğretmen niteliğinde’’ 06:10
''Hamileler ve Anneler bizim için öğretmen niteliğinde'' 03.12.2021 | 16:38
Son dakika! Merkez Bankası’ndan dövize müdahale | Video 03:08
Son dakika! Merkez Bankası'ndan dövize müdahale | Video 03.12.2021 | 13:20
Ekonomist Belgin Maviş: Ben rekor peşindeyim diyen bir borsa var 05:43
Ekonomist Belgin Maviş: Ben rekor peşindeyim diyen bir borsa var 03.12.2021 | 10:56
SON DAKİKA | Kasım enflasyon rakamları geldi: TÜİK açıkladı 03:58
SON DAKİKA | Kasım enflasyon rakamları geldi: TÜİK açıkladı 03.12.2021 | 10:11
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM’de yemin etti | Video 01:19
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti | Video 02.12.2021 | 15:07
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olucak? İşte o açıklamalar... 31:55
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olucak? İşte o açıklamalar... 01.12.2021 | 15:16
Asgari ücret belli oldu mu? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücret 2022 ne kadar? | Video 03:01
Asgari ücret belli oldu mu? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücret 2022 ne kadar? | Video 01.12.2021 | 14:49
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: ’’Enflasyonun karşısında biz emeği koruyacağız’’ 01:17
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: ''Enflasyonun karşısında biz emeği koruyacağız'' 01.12.2021 | 14:39
SON DAKİKA : Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret maaş zammı için kritik toplantı başladı! 05:58
SON DAKİKA : Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret maaş zammı için kritik toplantı başladı! 01.12.2021 | 14:15
Son dakika | Ekonomist Belgin Maviş: Merkez Bankası döviz için yeni hamleler yapabilir 01:35
Son dakika | Ekonomist Belgin Maviş: Merkez Bankası döviz için yeni hamleler yapabilir 01.12.2021 | 13:39
İsviçreli ünlü ekonomistten Türkiye ekonomisi için çarpıcı tahmin! Para piyasasında ilk sinyaller geldi 06:23
İsviçreli ünlü ekonomistten Türkiye ekonomisi için çarpıcı tahmin! Para piyasasında ilk sinyaller geldi 01.12.2021 | 11:05
SON DAKİKA: Canlı yayında 2022 yılı asgari ücret zammı tahmini! Asgari ücrette büyük gün 09:58
SON DAKİKA: Canlı yayında 2022 yılı asgari ücret zammı tahmini! Asgari ücrette büyük gün 01.12.2021 | 10:36
Türkiye, büyüme oranıyla G20’de lider | Video 01:51
Türkiye, büyüme oranıyla G20'de lider | Video 30.11.2021 | 13:26
SON DAKİKA | Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması: Gündemin gereğini yapacağız 03:38
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Gündemin gereğini yapacağız 30.11.2021 | 12:15
Son dakika! Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü | Video 03:49
Son dakika! Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü | Video 30.11.2021 | 10:07
Black C Media Kurucu Ortağı Cengiz Coşkun Girişimcilik, cesaret ister | Video 07:13
Black C Media Kurucu Ortağı Cengiz Coşkun "Girişimcilik, cesaret ister" | Video 29.11.2021 | 11:24

Memur ve memur emeklilerinin gözü ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurdu. Memurlar için yapılacak düzenleme 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA