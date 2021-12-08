Memura ocakta 3 zam birden | Video

Memur ve memur emeklilerinin gözü ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurdu. Memurlar için yapılacak düzenleme 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak.