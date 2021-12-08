Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:34
Memura ocakta 3 zam birden | Video 08.12.2021 | 09:41
02:10
29:54
08:23
06:10
''Hamileler ve Anneler bizim için öğretmen niteliğinde'' 03.12.2021 | 16:38
03:08
Son dakika! Merkez Bankası'ndan dövize müdahale | Video 03.12.2021 | 13:20
05:43
Ekonomist Belgin Maviş: Ben rekor peşindeyim diyen bir borsa var 03.12.2021 | 10:56
03:58
SON DAKİKA | Kasım enflasyon rakamları geldi: TÜİK açıkladı 03.12.2021 | 10:11
01:19
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti | Video 02.12.2021 | 15:07
31:55
03:01
01:17
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: ''Enflasyonun karşısında biz emeği koruyacağız'' 01.12.2021 | 14:39
05:58
01:35
06:23
09:58
01:51
Türkiye, büyüme oranıyla G20'de lider | Video 30.11.2021 | 13:26
03:38
03:49
Son dakika! Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü | Video 30.11.2021 | 10:07
Memur ve memur emeklilerinin gözü ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurdu. Memurlar için yapılacak düzenleme 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak.