Video Ekonomi Milli ekonomi neden hedefte? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, A Haber'e konuştu | Video

Milli ekonomi neden hedefte? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, A Haber'e konuştu | Video

Milli ekonomi neden hedefte? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, A Haber'e konuştu | Video
29.03.2021 | 12:36

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Milli ekonomi neden hedefte? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, A Haber'e konuştu | Video 18:50
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Merkez Bankası Başkani Şahap Kavcıoğlu'undan faizle ilgili değerlendirme geldi. Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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