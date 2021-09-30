'Pandemide mobilya ihracatı yüzde 40 arttı'

İnegöl’ün mobilyanın başkenti olduğunu söyleyen İnegöl Ticaret Odası Başkanı Yavuz Uludağ, “Pandemiden sonra ihracat rakamlarımız yüzde 40 arttı” dedi.

A Para'da yayınlanan KOBİ Platformu programında pandemi sürecinde hareketli olan mobilya sektörünün ihracata olan katkısı masaya yatırıldı. Hande Özdemir Gül'ün sunduğu programa konuk olan İnegöl Ticaret Odası Başkanı Yavuz Uludağ, İnegöl deyince mobilyanın akıllara geldiğini belirterek, "Türkiye mobilya sektörüne çok ciddi katkı sağlayan şehrimiz, üretim ve istihdam anlamında mobilya sektörünün merkezi konumundadır. Geçen yıl pandemi sürecinden sonra 2021'e ihracat rakamlarının artışlarıyla başladık. Geçen yıla nazaran yüzde 40 ila 42 bandında artış gerçekleşti" dedi. Mobilyanın ihracat merkezli bir sektör olduğunun altını çizen Uludağ, "Tüm dünyaya ihracat yapmaya başladık. Şuan itibarıyla mobilya ihracatı 3 milyar dolara yaklaştı. Yıl sonunda 4 milyarlık hedefi 4.5 milyara çıkararak rekor kırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. İnegöl'ün ihracat rakamlarına çok ciddi katkı sağladığını vurgulayan Yavuz Uludağ, "Türkiye mobilya sektörünün yüzde 20'sini karşılıyoruz. Bu karşılama oranı da her geçen yıl artıyor" diye konuştu.

"ÇİN'DEN DAHA AVANTAJLIYIZ"

Türkiye'nin coğrafi konum ve lojistik açıdan Çin'e oranla çok avantajlı olduğunu kaydeden Uludağ, "Pandemiden dolayı Çin'de baş gösteren sorunlar bizim ülkemize avantaj olarak yansıdı. Pandemi sürecinden itibaren başta Avrupa, Afrika ve Amerika olmak üzere birçok iş bağlantıları kurmaya başladık" dedi.