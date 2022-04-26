Türkiye'nin önde gelen gazete ve dijital medya mecralarına Sağlık Adası ekibi ile birlikte sağlık projeleri yürüten Sağlık Adası Kurucusu Esra Kazancıbaşı Öztekin, Sağlık Adası'nı "Sağlık Adası insanların sağlık, neşe, huzur içinde yaşadığı bir ada" olarak tanımladı.