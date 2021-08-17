Video Ekonomi Siber saldırganların gözü KOBİ’lerde

Siber saldırganların gözü KOBİ’lerde

Siber saldırganların gözü KOBİ’lerde
17.08.2021 | 09:44

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Siber saldırıların yüzde 43’ünün KOBİ’lereyapıldığını belirten CİSCO Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, “KOBİ’ler güvenlik yatırımlarını artırmalı. Çalışanlarına eğitimler vermeli” dedi

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