SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Bütçe Kanunu Teklifi açıklaması
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Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM'ye sunulmaya hazır durumdadır" dedi.