SON DAKİKA! Emekliye zam ve memur enflasyon farkı ne olacak? 4 aylık zam oranı kesinleşti | Video
Emekli ve memur zammı netleşmeye başladı. Milyonların gelirini belirleyecek Temmuz zammı için Nisan ayı enflasyon oranı TÜFE de belli oldu. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 4 aylık zam oranı kesinleşti. 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tutarları ile memur maaşları için artık sadece 2 veri kaldı. Öte yandan Temmuz'da emekli ve memura ek zam da uygulanacak. Refah payı hariç emekliye zam ne kadar olacak? Ek zam ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar artacak?
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