Video Ekonomi Son dakika haberler: AGİ 2021 zammı hesaplama tablosu belli oldu! İşte değişen Evli, çocuklu ve bekar çalışanlar için AGİ! | Video

Son dakika haberler: AGİ 2021 zammı hesaplama tablosu belli oldu! İşte değişen Evli, çocuklu ve bekar çalışanlar için AGİ! | Video

Son dakika haberler: AGİ 2021 zammı hesaplama tablosu belli oldu! İşte değişen Evli, çocuklu ve bekar çalışanlar için AGİ! | Video
28.12.2020 | 16:34

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Ülke genelinde aylardır merakla beklenen 2021 asgari ücret ve AGİ zammı yapılan son toplantının ardından son dakika açıklamasıyla belli oldu. Bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; Ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlayacak olan net asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiği ifade edildi. Peki, 2021 Asgari ücretle beraber AGİ ne kadar oldu, kaç TL? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için AGİ zammı ne kadar? İşte 2021 tablosu…

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