Son dakika haberler: AGİ 2021 zammı hesaplama tablosu belli oldu! İşte değişen Evli, çocuklu ve bekar çalışanlar için AGİ! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:41
02:17
09:58
Asgari ücret 2021 belli oldu! Asgari ücret zammı ne kadar oldu? 28.12.2020 | 12:00
01:52
03:11
Dolar kuru için düşüş sürecek mi? Ürkün: Aşağı yönlü beklentimi koruyorum 28.12.2020 | 10:17
03:25
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 2021 beklentileri neler? 28.12.2020 | 09:48
01:00
SON DAKİKA! Yerli otomobil TOGG'da heyecanlandıran paylaşım 26.12.2020 | 16:29
01:45
02:30
Borsa İstanbul’da hangi hisseler 2021’de öne çıkabilir? 24.12.2020 | 11:52
02:34
Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi sürecek mi? 24.12.2020 | 11:47
02:06
Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler? 24.12.2020 | 11:30
02:47
02:24
01:19
05:13
Altın fiyatları yön arıyor! Altın düşecek mi yükselecek mi? 23.12.2020 | 12:57
05:15
01:37
05:09
Son dakika! Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? | Video 22.12.2020 | 16:57
04:38
02:03
Altın fiyatları yükselecek mi? Altında beklentiler neler? 18.12.2020 | 15:41
Ülke genelinde aylardır merakla beklenen 2021 asgari ücret ve AGİ zammı yapılan son toplantının ardından son dakika açıklamasıyla belli oldu. Bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; Ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlayacak olan net asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiği ifade edildi. Peki, 2021 Asgari ücretle beraber AGİ ne kadar oldu, kaç TL? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için AGİ zammı ne kadar? İşte 2021 tablosu…