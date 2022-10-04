SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Dünya merkez bankaları yüksek faizle resesyon riskini artırıyor" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
19:06
02:57
03:11
SON DAKİKA: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 03.10.2022 | 10:06
18:05
Savunma sanayisinde yeni rekor geliyor! İhracatta 4 milyar dolar aşılacak 30.09.2022 | 16:31
25:05
Pandemi sonrası fuar atağı 30.09.2022 | 15:52
02:18
01:49
02:43
01:43
02:02
02:08
02:23
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! | Video 29.09.2022 | 15:33
34:32
01:27
07:17
00:51
TOGG deneme sürüşlerine devam ediyor | Video 28.09.2022 | 11:11
26:19
KOBİ bankacılığında dört "İ" dönemi "İmalat, ihracat, inovasyon ve istihdam" 28.09.2022 | 11:04
02:28
03:07
Kudret Ayyıldır: Borsa İstanbul Ekim'de daha iyi performans sergileyebilir 27.09.2022 | 15:56
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dünya merkez bankaları yüksek faizle resesyon riskini artıyor. Bizim ekonomi modelimiz zamanında atılmış bir adımdır" dedi.