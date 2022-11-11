Son Dakika: İsrafa karşı yeni düzenlemeler geliyor; İşte altyapısı tamamlanan çalışma | Video
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Son dakika haberi: Dünyada Batı Avrupa'nın başı çektiği gıda israfına karşı her gün yeni yasalar çıkıyor. Küresel olarak ortalama yüzde 30'u israf edilen gıdalar konusunda Türkiye'de de düzenlemeler geliyor. Yenileri de yolda..