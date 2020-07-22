Son dakika: Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Temmuz cuma güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...
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İlk olarak Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinden sonra altın fiyatları konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan üst üste son dakika bilgileri geliyor. Haftanın son iş günü olan 22 Temmuz Çarşamba günü gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Toplumumuzda kültürün bir temeli olan altın nesnesi, düğünlerde bir numaralı hediye olarak nitelendirilir. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altına olan talep daha da arttı. İşte son dakika altın fiyatları...