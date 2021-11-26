Video Ekonomi Son Dakika: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan önemli enflasyon açıklaması!
Son Dakika: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan önemli enflasyon açıklaması!

Son Dakika: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan önemli enflasyon açıklaması!

26.11.2021 | 11:16

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Son dakika haberleri... Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken enflasyon açıklaması geldi. Kavcıoğlu, "TCMB , fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi..

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