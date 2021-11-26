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Son Dakika: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan önemli enflasyon açıklaması! 26.11.2021 | 11:16
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SON DAKİKA: 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok 25.11.2021 | 13:46
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Türkiye'deki kur operasyonuna yabancı medya desteği | Video 24.11.2021 | 15:17
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İsviçreli ekonomistin kur yorumu "Türkiye ile ilgisi yok" | Video 24.11.2021 | 09:12
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Türkiye ekonomosinin yeni yol haritası kimleri rahatsız etti? 23.11.2021 | 14:16
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Vahap Taştan: Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu 19.11.2021 | 16:13
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Son dakika! Kamu bankalarından faiz indirimi | Video 19.11.2021 | 10:07
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SON DAKİKA! Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı | Video 18.11.2021 | 14:20
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KOBİ’ler için anında para transferi dönemi 17.11.2021 | 11:10
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Son dakika haberleri... Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken enflasyon açıklaması geldi. Kavcıoğlu, "TCMB , fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi..