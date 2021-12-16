Son Dakika: Tespit Komisyonu 2022 asgari ücrette net rakam için bugün saat 11'de son toplantısını yapacak! | Video

Asgari ücret 2022 zammı için son dakika haberleri: Milyonlarca çalışan vatandaş Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı belirliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrette 2022 yılı maaş zamları belirlenirken vergi indirimi, prim desteğine yönelik çalışmayı tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüksek asgari ücret zammı sözü verirken 2022 yılı ücretlerine yönelik zam artışı beklentisi yüzde 40'ı geçti. Buna göre vergi, prim desteğiyle net asgari ücretin 4 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Tespit Komisyonu son toplantısını saat 11'de Çalışma Bakanlığı'nda yapacak.