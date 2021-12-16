SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı açıklamasını Başkan Erdoğan yapıyor! '4250 TL' Asgari Ücret ne kadar olacak?
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Haşmet Babaoğlu | Anafor 16.12.2021 | 15:30
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Mehmet Barlas | Yeni dostluklar kuruluyor 16.12.2021 | 13:03
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Bakan Koca asistan hekimlerle buluştu | Video 16.12.2021 | 09:02
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Aksaray'da 'köpek yumurtaları yedi' kavgası! Çok sayıda gözaltı | Video 16.12.2021 | 01:26
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Kırıkkale'de 200 Lt sahte içki ele geçirildi | Video 15.12.2021 | 22:40
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Bakan Kurum’dan tüm sektörlere “Yeşil Kalkınma” projeleri çağrısı! | Video 15.12.2021 | 22:10
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Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül Balıkesir'deki hastaneden taburcu oldu | Video 15.12.2021 | 19:24
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SON DAKİKA: İstanbul'da suya yüzde 17.80 oranında suya zam! | Video 15.12.2021 | 19:22
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MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı! Hedefler başarıyla vuruldu | Video 15.12.2021 | 17:50
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İBB’nin Halk Ekmek yalanı canlı yayında ortaya çıktı | Video 15.12.2021 | 16:23
A Haber canlı yayın izle! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında 2022 yılı asgari ücreti açıklayacak!
BAŞKAN ERDOĞAN 2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI A HABER CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN