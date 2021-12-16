Son Dakika: Asgari ücret 2022 değerlendirmeleri devam ediyor! Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıklamalarda bulundu | Video
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 asgari ücreti açıkladı! Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ise yeni asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücret 2022 belli oldu! Asgari ücretin işverene maliyeti ne oldu? AGİ 2022 ne kadar oldu? | Video