Video Ekonomi Asgari ücret 2022 belli oldu! Asgari ücretin işverene maliyeti ne oldu? AGİ 2022 ne kadar oldu? | Video
Asgari ücret 2022 belli oldu! Asgari ücretin işverene maliyeti ne oldu? AGİ 2022 ne kadar oldu? | Video

Asgari ücret 2022 belli oldu! Asgari ücretin işverene maliyeti ne oldu? AGİ 2022 ne kadar oldu? | Video

16.12.2021 | 16:25

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret 2022 zammı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı açıklaması yaptı. Bilgin taraflara teşekkür ettikten sonra sırası ile işçi ve işveren tarafına asgari ücret 2022 açıklaması için söz verdi. Son olarak sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan, asgari ücret zammının yüzde 50,4 oranında gerçekleştiğini bildirdi. Başkan Erdoğan, "Son 50 yılın en yüksek zammı yapıldı" dedi. Erdoğan, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin de kaldırıldığının müjdesini de verdi.

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