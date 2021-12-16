SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 2022 yılı asgari ücret açıklaması: 4250 TL | CANLI YAYIN A Haber izle |
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Hava Durumu 13-12-2021 13.12.2021 | 08:00
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Hava Durumu 12-12-2021 12.12.2021 | 08:00
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın 2022 yılı asgari ücret açıklamasını A Haber canlı yayınında izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
BAŞKAN ERDOĞAN 2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI A HABER CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN