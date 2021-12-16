SON DAKİKA: Asgari ücret 2022’de sürpriz gelişme! Başkan Erdoğan açıkladı: 'Asgari ücrette gelir ve damga vergisi'ni kaldırıyoruz' | Video
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Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz" dedi.
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 2022 yılı asgari ücret açıklaması: 4250 TL | CANLI YAYIN A Haber izle |