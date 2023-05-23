Temmuzda asgari ücrete ara zam geliyor! İki bakandan açıklama geldi | Video
Asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarındaki artışları ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücrete bu yılın temmuz ayında da tekrar bir ara zam daha yapacağız" ifadelerini kullandı.
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