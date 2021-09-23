TOBB Akıllı KOBİ Platformu 'Dijital dönüşüm seferberliği' başlattı

TOBB Reel Sektör Ar-Ge Dairesi Başkanı Hasan Çağlayan Dündar, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandırabilmek için Akıllı KOBİ Platformu’nu kurduklarını söyledi. Dündar, “Akıllı KOBİ Platformu bir dijital dönüşüm üssü. Burada KOBİ’lerin dijital dönüşüm seferberliğini başlattık” dedi.