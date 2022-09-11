Uzman isim Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da kar satışları alım fırsatı verir

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Phillip Capital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Borsa İstanbul'da kar satışlarının alım fırsatı yaratabileceğini ifade eden uzman isim, "BIST 100'de yeni hedef 5000-5500 puan seviyesi" dedi.