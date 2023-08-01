Video Ekonomi Yalıtım sıcak havalarda da yapılmalı | Video
Yalıtım sıcak havalarda da yapılmalı | Video

Yalıtım sıcak havalarda da yapılmalı | Video

01.08.2023 | 16:36

Yalıtım bilincini yurt çapında yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) Başkanı Emrullah Eruslu, yazın da yalıtımın önemine dikkat çekerek, “Sadece soğuk havalar için yalıtım yapıldığı algısı yanlış” dedi.

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Türkiye tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Enerji limitini kullanmadan yapılacak soğutma çalışmalarının günden güne önem kazandığı son günlerde Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) yalıtım ile ilgili halkı bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. A Para'da Uğur Korkmaz'ın sunduğu Kobi Platformu programına konuk olan İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, yaz sıcaklarında bina yalıtımının avantajlarını anlattı. Eruslu, halk arasında sadece soğuktan korunmak için yalıtım yaptırılması gerektiği gibi yanlış bir algının olduğunu; sıcaktan korunmak için de yalıtım yaptırılması gerektiğini söyledi. Eruslu, "Yaz aylarında bir alanın yalıtılması soğutmaya yönelikciddi bir fayda sağlıyor. Yaşadığımız sıcak yaz günlerinde elektrik faturaları can yakıyor. Bunu engellemek için bir çözümdür ısı yalıtımı" diye konuştu.

FATURADA YÜZDE 50 KÂR

Dünyanın artık küresel ısınma aşamasından çıktığını; küresel kaynama noktasına geldiğinin altını çizen Eruslu sözlerine şöyle devam etti: "Fosil yakıtların kullanılması ile birlikte dünyanın iklimi değişti. Binalarımıza yaptıracağımız yalıtım hem ısınma hem soğutma için kritik önemde. Yapılacak yalıtımlarla birlikte faturalarda minimum yüzde 50 tasarruf yapmak mümkün. Modern yapılarda konfor şartı aranırken, soğutma da artık bir zaruriyet. Binalarda ısıtma ve soğutma yükleri hesaplarının bir arada yapılmasını arzu ediyoruz. Bugüne kadar sadece ısıtmaya yönelik hesaplamalar yapılıyordu. Bugün Antalya'daki binaların kalınlığı hemen hemen 3-4 cm yapı ile yalıtırken; benzer iklim özelliğine sahip Lizbon'da binalar 8-10 cm kalınlığındaki ürünlerle mantolanıyor. Yani bizim binalarda kullandığımız enerjiyi minimuma indirmemiz lazım. Bu konforu da sağlayacak şey yalıtım."

BİNA DAYANIKLIĞINI ARTIYOR

Yapılarda ısı, su, ses ve yangın yalıtımının bir arada düşünüp değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Eruslu, "Özellikle betonarme yapılar için su yalıtımı çok mühim. Demir donatı ve taşıma kapasitesi kritik düzeyde önemde. Bu nedenle 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinde yapılarımızın dayanıklılığı ile ilgili su yalıtımı uygulanmayan bir binanın 5 yıl içerisinde suya maruz bırakıldığında binanın taşıma kapasitesini yüzde 50 kaybettiğini; 15 yıl içerisinde ise binanın taşıma kapasitesini yüzde 90 oranında kaybettiğini bilimsel veriler ışığında gördük. Bu nedenle bizim yapmamız gereken bir an önce mevcut yapıların kontrollerini yapıp, dayanıklı değilse de kentsel dönüşüm yaptırmalıyız. Yeni binalar da yaparken doğru ürün, doğru tasarım ve uygulama denetimine çok fazla önem vermeliyiz. Denetimler olmazsa yeni yapılan binaları bile 30 yıl sonra yıkmak zorunda kalabiliriz. 6 Şubat sonrası halkta ciddi bir duyarlılık oluştu. Biz de İZODER olarak yalıtıma konu olan her başlıkta rol alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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