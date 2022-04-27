Video Ekonomi Züccaciye ihracatta 7 milyar dolara koşuyor | Video
Züccaciye ihracatta 7 milyar dolara koşuyor | Video

Züccaciye ihracatta 7 milyar dolara koşuyor | Video

27.04.2022 | 16:54

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Züccaciye sektörü dünya pazarında öne çıktı. ZÜCDER Başkanı Öksüz, “Bu yıl hedefimiz ihracatımızı % 10’un üzerinde büyütüp 7 milyar dolara çıkarmak” dedi.

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A Para'da yayınlanan KOBİ Platformu programında bu hafta züccaciye sektörü masaya yatırıldı. Duygu Gözde Arslan'ın sunduğu programa katılan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, geçen yılı yüzde 33.5'lik büyümeyle geçirdiklerini anlatarak, "4.5 milyar doları 6 milyar dolara çıkarmış bir sektörüz. Dünya ihracatında da ilk 10'dayız. Hedefimiz ilk 5'e en kısa sürede girmek. İlk çeyrek rakamları da bunu gösteriyor. İlk 3 ayda 1.37 milyar dolarlık ihracatı yüzde 13 büyüterek, 1.55 milyar dolara çıkardık. Bu yılki hedefimiz de yüzde 10'un üzerinde büyümeyle 7 milyar dolara çıkarmak" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE YOĞUN İLGİ
Türkiye'nin züccaciye sektörünün dünya pazarında önemli bir ihraç ülkesi olduğunu anlatan Mesut Öksüz, "Biz sektör olarak son 20 yıldır her yıl büyüyoruz. Gerçekten ithalatçı bir sektör gibi algılanıyoruz ama aslında sektörün büyük bir bölümü imalatçı. Türkiye'de üretilmeyen hiçbir ürün yok. Dünyada 200'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi. Ekonomik konjonktürde Çin'deki durum ve lojistik maliyetlerin Türkiye'ye olan ilgiyi artırdığını belirten Öksüz, "Dünyanın gözü üzerimizde, bize doğru talep var. Ama şunu da unutmamak lazım, bu talep yalnızca bize göre değil. Dünyadaki birçok ülke durumun farkında... Ciddi rakiplerimiz de var. Dünya pazarının yeniden şekillendiği bu dönemi iyi geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

PORSELENDE TÜRKİYE
Züccaciye denilince akla cam ve porselenin geldiğini söyleyen Öksüz, "Bizim ürün grubumuzu cam, porselen, seramik, plastik, çelik, ahşap, küçük ev aletleri ve hediyelik eşyaya kadar 8 farklı ana grupta toplayabiliriz. Üst grupta da ikiye bölünerek ev-mutfak grubu ve endüstriyel olarak ikiye ayrılıyor" dedi. Dünyada tüm kollarda çok farklı konumda olduklarını kaydeden Öksüz, şöyle devam etti: "Camda dünya ikincisi, üçüncüsü çok önemli firmalarımız var. Ve bu firmaların dünyanın birçok yerinde yatırımları bulunuyor. Eskiden porselende Çin öne çıkıyordu. Artık porselen deyince Türkiye akla geliyor. Özellikle küçük ev aletlerinde tamamen ithalatçı olan bir sektörden tamamen ihracatçı bir sektöre dönen, tüm üretim süreçlerinin yurtiçinde sağlanan bir konuma doğru ilerliyoruz."

E-TICARET IŞLEM ADEDI YÜZDE 49 ARTTI
2022'nin ilk çeyreğinde e-ticaret işlem adedi yüzde 49 arttı. İşlem artışı en çok olan sektör ise kozmetik olarak kaydedildi. EDAR Altyapı Sağlayıcıları Derneği Kurucu Üyesi Yüksel Eminoğlu, yapılan alışverişlere bakıldığında 2021 ilk çeyrek rakamlarıyla 2022'nin aynı dönem rakamlarında yüzde 49'luk artış olduğunu belirtti. Eminoğlu, "Sebebi ise müşterilerin hızlı bir şekilde ticarete talebi var. Ürünleri almaya alıştılar, buradaki fiyatları ve rekabetçi fiyatları da görebiliyorlar. Dolayısıyla ticareti tercih etmeleri çok normal. Pandemi dönemine baktığımızda ülkedeki ticaretin yüzde 17.6'sı e-ticaretten geliyor. Böyle bir ortamda da yüzde 49 artış normal" dedi.

SEPET 387 LIRA
İşlem artışında en çok kozmetik sektöründe yüzde 52'lik bir artış olduğunu kaydeden Yüksel Eminoğlu, "İkinci olarak da yüzde 44 ile giyim ve tekstil takip ediyor. Bu da şunu gösteriyor, müşterilere baktığımızda sadece kozmetik alanında değil, tekstilden eğitime kadar birçok alanda hızlı bir şekilde bu sektörlerdeki ürünlerin alımına devam ediyorlar" dedi. En ilginç rakamlardan birinin sepet ortalamaları olduğunun altını çizen Eminoğlu, "En iyi rakama baktığımızda 2021'de tekstil sektöründe sepet tutarı 260 lirayken, bu yıl 387'ye çıktı. Bu da tüketici alışkanlıklarının nereye gittiğini gösteriyor" diye konuştu.

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