17 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp Elif sosyal medyadaki videoda 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı | Video

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Elif D.'den, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. 15 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir sosyal medya platformundaki videoda saz çalan ve 'Ahmet Can' diye hitap edilen kişinin yanında görülen Elif D.'den 'ikinci eş' diye bahsedildiği ortaya çıktı. Videoyu paylaşan kişiyle irtibata geçen aile, kızlarının Mardin'in Kızıltepe ilçesinde olduğunu öğrendi. İşte detaylar...