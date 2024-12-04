Video Haber 2024 yılında Gürz operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi | Video
2024 yılında Gürz operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi | Video

2024 yılında Gürz operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi | Video

04.12.2024 | 08:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcılarının yok edilmesine yönelik düzenlenen Gürz operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcılarının yok edilmesine yönelik düzenlenen Gürz operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini belirterek, "Bombalı eylemler için hazırlanan; 2 ton 100 kg kimyasal patlayıcı, 617 kg plastik patlayıcı, 97 kg TNT ile 194 adet mayın ve canlı bomba yeleği ele geçirildi. Saldırı için hazırlanan; 99 bin 936 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek, 13 bin 657 adet ağır silah mühimmatı, (bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı) 2 bin 252 adet el bombası, 63 adet roketatar, havan, bombaatar, uçaksavar, lav silahı, güdümlü füze ele geçirildi" dedi.

"Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan kararlılıkla mücadele etmek" diyen Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; İl Jandarma Komutanlıklarınca Gürz operasyonlarını her gün düzenlemeye devam ediyoruz. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha ediliyor. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2024 yılında Gürz operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi | Video 00:49
2024 yılında Gürz operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi | Video 04.12.2024 | 08:39
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Gündemde Suriye var! 02:01
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Gündemde Suriye var! 03.12.2024 | 19:36
Başkan Erdoğan: Temiz suya erişim beka meselesidir | Video 36:37
Başkan Erdoğan: "Temiz suya erişim beka meselesidir" | Video 03.12.2024 | 15:28
Suriye’de muhaliflerin lideri Hadi El Bahra A Haber’de: PKK/YPG rejim ile hareket ediyor | Video 23:45
Suriye'de muhaliflerin lideri Hadi El Bahra A Haber’de: "PKK/YPG rejim ile hareket ediyor" | Video 03.12.2024 | 12:46
Bahçeli’den Suriye’deki son gelişmelere ilişkin açıklama: Ankara vizyonuna bağlı kalmalıyız | Video 48:38
Bahçeli'den Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklama: "Ankara vizyonuna bağlı kalmalıyız" | Video 03.12.2024 | 11:44
İşte 2025 emekli ve memur maaş zammı oranı | Video 17:39
İşte 2025 emekli ve memur maaş zammı oranı | Video 03.12.2024 | 11:31
Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa: Bu operasyonlar PKK’ya karşı! 31:55
Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa: Bu operasyonlar PKK'ya karşı! 03.12.2024 | 01:02
Esenyurt’ta korkunç olayla işgili yeni gelişme: O şüpheli ve çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı 00:11
Esenyurt’ta korkunç olayla işgili yeni gelişme: O şüpheli ve çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı 02.12.2024 | 18:47
Karadağ Cumhurbaşkanı Ankara’da: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar 19:49
Karadağ Cumhurbaşkanı Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar 02.12.2024 | 18:47
Esenyurt’ta korkunç olayla ilgili yeni gelişme: O şüpheli ve çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı 00:23
Esenyurt’ta korkunç olayla ilgili yeni gelişme: O şüpheli ve çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı 02.12.2024 | 18:29
Başkan Erdoğan’dan engelli vatandaşlara müjde | Video 28:39
Başkan Erdoğan'dan engelli vatandaşlara müjde | Video 02.12.2024 | 15:13
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: Halep’teki terör yuvaları da temizlenecek 41:24
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: Halep'teki terör yuvaları da temizlenecek 01.12.2024 | 22:46
SON DAKİKA! Suriye Milli Ordusu SMO Tel Rıfat Merkezinde! 00:53
SON DAKİKA! Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Rıfat Merkezinde! 01.12.2024 | 19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadrolar değişir sevdamız değişmez 35:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadrolar değişir sevdamız değişmez 30.11.2024 | 17:21
Milli Savunma Bakanlığı operasyon bölgelerinden görüntü paylaştı 03:46
Milli Savunma Bakanlığı operasyon bölgelerinden görüntü paylaştı 30.11.2024 | 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yöneticileri deprem turistliği dışında ne yaptı? 22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yöneticileri deprem turistliği dışında ne yaptı? 30.11.2024 | 16:24
Yolcu otobüsünde 2 valiz dolusu uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı 00:35
Yolcu otobüsünde 2 valiz dolusu uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı 30.11.2024 | 11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’a gidecek 03:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’a gidecek 30.11.2024 | 11:07
Jandarma suç örgütlerine nefes aldırmıyor: 4 ilde eş zamanlı operasyonlarla 6 organize suç örgütü çökertildi 01:07
Jandarma suç örgütlerine nefes aldırmıyor: 4 ilde eş zamanlı operasyonlarla 6 organize suç örgütü çökertildi 30.11.2024 | 09:58
’Kasım ayı içinde düzenlenen Kuyu operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı’ 00:56
'Kasım ayı içinde düzenlenen “Kuyu” operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı' 30.11.2024 | 09:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA