Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki: "İslam düşmanlığının somut göstergesi"

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rasmus Paludan isimli şahsın, İsveç'te polis korumasında alçakça Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi. Bozdağ: "Tevrat'a, İncil'e karşı fiil olunca hukuk ayağa kalkıyor, Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil" ifadelerine yer verdi.