AFAD'tan açıklama: Depremde ölü sayısı kaç oldu? Yaralı sayısı ne kadar? | Video

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde toplam 4 bin 544 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 721 kişi yaralandı.