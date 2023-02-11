Video Haber AK Parti Milletvekili'nin büyük acısı: Depremde 11 akrabasını kaybeden Hüseyin Yayman gözyaşlarına boğuldu... | Video
AK Parti Milletvekili'nin büyük acısı: Depremde 11 akrabasını kaybeden Hüseyin Yayman gözyaşlarına boğuldu... | Video

AK Parti Milletvekili'nin büyük acısı: Depremde 11 akrabasını kaybeden Hüseyin Yayman gözyaşlarına boğuldu... | Video

11.02.2023 | 15:55

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, depremde ailesinden 11 kişiyi kaybetti. Hem abisini hem ablasını kaybeden Yayman, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Yayman, Ahaber canlı yayınında şunları söyledi: Ne kadar duygularımı kontrol etmek istesem de taze acılar. Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu. Bin yılda olan bir felaket bizim zamanımıza denk geldi. Duygularımı anlatamam çok zor yaşanan depreme mi üzülelim medeniyetlerin şehri olan Hatay’ımızın atom bombası düşmüşçesine yıkılmasına mı üzülelim. Kimsesiler mezarlığına mı üzülelim yoksa abime ablama yakınlarıma mı üzüleyim. Allah milletimize devletimize bir daha yaşatmasın.

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