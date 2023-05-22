AK Parti'den Zafer Partisi'ne ziyaret: "Türkiye’nin en önemli meselelerini değerlendirdik" | Video

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş açıklamasında, "Türkiye’nin güvenliği ile ilgili konuları müzakere etme fırsatı bulduk. Yine Türkiye meselelerinden birisi Zafer Partisi'nin de çok sık dile getirdiği göçmenler meselesidir. Şuanda 550 bin Suriyeli kendi memleketlerine geri dönmüştür. Türkiye’nin en önemli meselelerini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.