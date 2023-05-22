AK Parti'den Zafer Partisi'ne ziyaret: "Türkiye’nin en önemli meselelerini değerlendirdik" | Video
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş açıklamasında, "Türkiye’nin güvenliği ile ilgili konuları müzakere etme fırsatı bulduk. Yine Türkiye meselelerinden birisi Zafer Partisi'nin de çok sık dile getirdiği göçmenler meselesidir. Şuanda 550 bin Suriyeli kendi memleketlerine geri dönmüştür. Türkiye’nin en önemli meselelerini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:23
New York'taki Türkevi'ne saldırı anı kamerada | Video 22.05.2023 | 18:54
19:59
Sinan Oğan: 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz | VİDEO HABER 22.05.2023 | 18:03
03:36
Hilal Kaplan | Erdoğan kazandığı takdirde... 22.05.2023 | 17:01
04:18
Melih Altınok | 6'lı masa zangır zangır 22.05.2023 | 16:59
04:04
Hasan Basri Yalçın | Gerekirse ülkeyi de batıracaklarmış 22.05.2023 | 16:56
01:48
36:25
Bakan Derya Yanık A Haber'de açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik sözü | Video 22.05.2023 | 16:07
00:22
00:33
08:14
30:43
04:29
Bakan Kasapoğlu memleketinde pazar alışverişi yaptı | Video 22.05.2023 | 13:46
02:40
06:24
00:15
02:13
00:39
00:16
02:27
00:58
Sağlık Bakanı Koca: "İnsanlık ve merhamette öndeyiz" | Video 22.05.2023 | 08:58