Alibeyköy'de kadına küfredip aracını parçalayan trafik magandası, ters kelepçe takılıp adliyeye getirildi | Video

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldıran şahıs, polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye getirildi. Emre E. gazetecilerin 'neden saldırdınız' sorusuna, "Dosyaların hepsi var zaten" diyerek cevap verdi.

Görüntüler üzerine harekete geçen Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Emre E.'yi gözaltına aldı. Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi'nde sorgusu tamamlanan şahıs daha sonra adliyeye getirildi. Adliye girişinde Emre E. gazetecilerin 'neden saldırdınız' sorusuna, "Dosyaların hepsi var zaten" diyerek cevap verdi.