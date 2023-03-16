Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den 6'lı koalisyona sert tepki: Çapsız ittifaka ülkeyi teslim edemeyiz | VİDEO

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi gündeme ilişkin A Haber'de soruları yanıtladı. İbrahim Çelebi, Cumhur İttifakı'na katılacaklarını düşündüklerini belirterek, görüşmelerin sürdüğünü ve bundan mutluluk duyduklarını kaydetti. Çelebi 6'lı koalisyon için ise, "Bu çapsız akortsuz ittifaka ülkeyi teslim edemeyiz." şeklinde konuştu.